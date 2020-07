De Luca: "Mascherina obbligatoria per salire su mezzi pubblici. Le aziende controllino"

I posti a sedere sui mezzi di trasporto pubblico campani saranno ancora alternati, almeno per qualche giorno. L'ultima ordinanza della Regione consente l'imbarco libero per i mezzi via mare, mentre conserva intatte le norme per il trasporto su ferro e gomma. E' quanto ha affermato il presidente Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del Comicon 2020.

"A prescindere da posti - ha spiegato il governatore - per salire su qualsiasi mezzo sarà obbligatorio, per legge, la mascherine. I gestori dei servizi saranno responsabili del controllo. Abbiamo chiesto un parere al Comitato tecnico scientifico perché le ultime indicazioni che abbiamo sono quelle del distanziamento. Se non ci rispondono in 24 ore provvederemo a cambiare le cose a modo nostro".

De Luca, però, non specifica come dovrebbe avvenire il controllo. Su metropolitana di Napoli, Circumvesuviana, Cumana, e Circumlegrea il distanziamento è un'utopia. Così come l'ingresso contingentato. Le immagini apparse in questi giorni mostrano che anche l'utilizzo della macherina è ormai un optional. Allo stesso tempo, le aziende di trasporto non hanno i mezzi per garantire il rispetto delle regole.

E anche quando un dipendente ci prova, il rischio è che venga aggredito, come accaduto domenica scorsa a Luca Scognamiglio, capotreno della Circumvesuviana, preso a testate per aver chiesto a un passeggero di smettere di fumare e indossare la mascherina. Le regole ci sono, almeno sulla carta. Non è chiaro in che modo verranno fatte rispettare.