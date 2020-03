Marano, 34enne prova a ottenere il dissequestro dell'auto mostrando ricevuta contraffatta

Tentata truffa ai danni dello Stato, contraffazione di sigilli pubblici e uso di atto falso. Sono questi i reati ai quali dovrà rispondere un 34 enne di Marano, denunciato dai Carabinieri della locale Compagnia. Ha provato ad ottenere il dissequestro della propria auto - sprovvista di assicurazione - mostrando ai militari un bollettino postale che attestava il pagamento della contravvenzione. Peccato che fosse contraffatto.



Circa un mese fa, l’uomo è stato fermato a Marano di Napoli a bordo della sua utilitaria e multato per la mancanza di copertura assicurativa, il suo veicolo sequestrato. Per ottenere nuovamente la sua auto - come previsto dal codice della strada - si è presentato dai carabinieri e ha esibito un bollettino postale di 600 euro circa con segnatura e timbro di un ufficio postale.



I militari, insospettiti dall’atteggiamento del 34enne, hanno contattato l’ufficio postale e scoperto che il pagamento non fosse mai stato fatto.

La ricevuta era, dunque, contraffatta.