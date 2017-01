"A Napoli c'è il dissequestratore di auto": il servizio di Luca Abete

Le telecamere di Striscia la Notizia sono tornate ad occuparsi di preoccupanti stratagemmi per aggirare la legge. L'inviato Luca Abete ha scovato un vero e proprio "dissequestratore", in grado di rimettere in circolazione un veicolo posto sotto sequestro.

Il sistema è molto chiaro ed a spiegarlo, incalzato da un "gancio" di Striscia, è proprio chi "gestisce" questo commercio: un'automobile posta sotto sequestro, ma rimasta in custodia al proprietario, viene reimmatricolata all'estero e ceduta ad una società straniera compiacente. L'auto avrà così due identità e due targhe, cosa assolutamente vietata dalla legge, e verrà rimessa incredibilmente in circolazione.

Il sistema, del tutto illegale, sembrerebbe però molto diffuso. Il "dissequestratore" confida infatti di aver reimmatricolato oltre 100 veicoli in appena 13 mesi, per un costo di circa 1000 euro a veicolo.

Insomma, mentre tanta gente rispetta le norme e soprattutto le eventuali sanzioni, c'è chi ha messo su un vero e proprio business illegale per eludere la legge e rimettere furbescamente in strada un veicolo che dovrebbe stare fermo in garage.

"Un cittadino onesto - scrive Luca Abete sulla propria pagina Facebook - in caso di sequestro dell’auto paga il dovuto per riottenerla. I soliti furbi, invece, si affidano al dissequestratore che, grazie a società estere create ad hoc, ha messo su un bel sistema, illegale e redditizio".