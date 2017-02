Via Galileo Ferraris, nuovo dispositivo temporaneo di circolazione

Nuovo dispositivo di circolazione in via Galileo Ferraris. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di riqualificazione urbanistica e ambienatale della strada, da mercoledì 1° marzo a mercoledì 31 maggio sarà in vigore un dispositivo di traffico che prevede il senso unico di circolazione dal sovrappasso ferroviario fino all’incrocio con via Brecce a Sant’Erasmo.

Pertanto i veicoli provenienti dal centro città e diretti a via Argine dovranno imboccare la rampa autostradale di via Reggia Di Portici e, da qui, raggiungere attraverso via Sponsillo, nuovamente via Galileo Ferraris.