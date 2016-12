Capodanno a Napoli, il dispositivo di traffico al Centro e sul Lungomare

In occasione degli eventi legati ai festeggiamenti del Capodanno a Napoli, è stato istituito un dispositivo temporaneo di traffico per il 31 dicembre e per le prime ore del 1° gennaio, fino a cessate esigenze.

L'ordinanza prevede:

- Istituzione del divieto di transito veicolare eccetto i veicoli di emergenza e di soccorso, Forze dell’Ordine:

a) nelle carreggiate di Piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commiliter;

b) in via Vittorio Emanuele III e via S. Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento con presidio della Polizia Locale;

c) in via Solitaria, piazzetta Salazar , Rampe Paggeria;

d) in via Cesario Console;

e) piazza Santa Maria Degli Angeli , via G. Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia.

f) in via Ammiraglio Ferdinando Acton nel tratto compreso tra l'ingresso/uscita della Galleria della Vittoria e via Nazario Sauro;

g) in via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone adduce a via Partenope;

h) in via Alessandro Dumas padre;

i) in via Orsini nel tratto che adduce a via Partenope;

j) in Borgo Marinari;

k) in via Nazario Sauro dalla confluenza con via Lucilio;

l) in via Nardones dalla confluenza con piazza Trieste e Trento;

m) in viale Anton Dohrn;

n) in piazza della Vittoria lato villa Comunale tratto compreso tra via F. Caracciolo e la rotatoria;