Dispositivi medici di provenienza illecita: denunciate due persone

Il NAS di Napoli, nell’ambito di un’indagine attinente la commercializzazione di dispositivi medici di illecita provenienza, ha eseguito delle perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica partenopea.

Le operazioni di polizia, eseguite nell’hinterland napoletano e in provincia di Latina, hanno permesso di deferire due persone in stato di libertà per aver commesso i reati di ricettazione e truffa aggravata.

Sequestrati 10 colli di dispositivi medici dal valore di 10.000 euro.