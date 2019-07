Disoccupati in agitazione, occupato il tetto di una chiesa e corteo fino a piazza Municipio

Un gruppo di disoccupati del “Movimento di Lotta 7 Novembre” ha stamattina occupato il tetto della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Capodimonte. Contemporaneamente, altri aderenti alla stessa organizzazione di disoccupati ha sfilato per le strade cittadine fino a raggiungere la sede del Comune a Palazzo San Giacomo, apponendo uno striscione all'ingresso della sede della Giunta.

Anche lungo la facciata della chiesa è stato calato uno striscione, questo riportante la scritta “Vogliamo tutto” oltre che la sigla del movimento.

Un portavoce del Movimento sottolinea che la richiesta è di risposte concrete per la loro vertenza lavorativa, in particolare da Città Metropolitana e Comune di Napoli dai quali si aspettano un incontro per sollecitare un nuovo tavolo al Mise.