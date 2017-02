Un fumetto per la Disney: scuola napoletana vince il concorso nazionale

Un sogno che diventa realtà. I bambini della 5B della scuola primaria E. Toti di Napoli realizzeranno un fumetto per la Disney. La classe è, infatti, tra le otto premiate da “Scrittori di classe”, il concorso nazionale promosso da Conad per stimolare nei più giovani la lettura e la scrittura. In questa terza edizione si arricchisce di un tema educativo fondamentale: la promozione della salute e del benessere.

I 17 allievi della E. Toti hanno rappresentato al meglio il valore di nutrirsi in modo sano, trasformando utili consigli in un avvincente racconto animato dai personaggi del mondo Disney, "Zio Paperone e il pranzo a sorpresa”. Un risultato che ha riempito di orgoglio i giovani scrittori che hanno vinto battendo 15.789 classi iscritte al concorso e di 6.327 racconti provenienti da tutta Italia. Il loro lavoro, frutto di un prezioso impegno di gruppo, si trasformerà in un vero e proprio fumetto Disney, stampato in 6 milioni di copie e collezionabile gratuitamente – assieme agli altri sette titoli vincitori a livello nazionale – in tutti i punti vendita Conad a partire dal 20 marzo 2017. Anche la Disney, dal 2016, è impegnata attivamente al fine di favorire il benessere delle famiglie facendo leva sul potere delle sue storie e dei suoi personaggi. La collaborazione con "Scrittori di classe" è parte del progetto più ampio #DivertiamociaStareBene, che promuove una buona alimentazione e il movimento costante, attraverso l’immaginazione, il gioco e la condivisione, in tutti i momenti della giornata, a casa, a scuola e con gli amici.

La premiazione della 5B si è svolta mercoledì a Napoli in una delle aule della scuola vincitrice, alla presenza degli sceneggiatori e disegnatori Disney, dei soci PAC 2000A Conad e dei rappresentanti dell’Associazione nazionale dietisti. Da settembre a dicembre 2016, le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado italiane hanno messo in gioco il proprio talento creativo scrivendo il soggetto di un fumetto sulla corretta alimentazione, grazie ad una collaborazione tra Conad, Editrice la Scuola e Associazione nazionale che ha consentito di trasformare le linee guida per l’educazione alimentare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in piacevoli lezioni in aula e schede pratiche focalizzate sui temi dei giusti stili alimentari. Ambasciatori di buoni consigli pratici per mangiare bene sono stati Paperino, Topolino e tanti altri personaggi del variopinto mondo Disney dei fumetti.

“La partecipazione al progetto Conad - ha commentato il dirigente scolastico della scuola E. Toti Tania Vece - rappresenta un elemento di continuità nella progettazione curricolare del nostro Istituto che pone particolare rilievo al potenziamento delle abilità della lettura e della scrittura attraverso un approccio ludico e creativo, favorendo le capacità espressive dei nostri alunni”. “L’elaborazione del testo è stata una preziosa occasione per coniugare il vissuto personale dei nostri alunni – in questo caso legato alle risonanze emotive e ‘affettive’ rappresentate da una tradizione culinaria quale la pizza – con forme di riflessione più ampie e significative sulle loro abitudini alimentari e sulla necessità di scegliere un’alimentazione sana e equilibrata”, ha continuato. “Siamo molto contenti che una classe del nostro territorio abbia vinto questo concorso” ha detto il direttore vendite PAC 2000A Conad Martino Moretti. “Scrittori di Classe - ha concluso il direttore - testimonia la nostra attenzione alle giovani generazioni, all’educazione e ai temi dei sani stili di vita, quegli stessi che sono alla base anche di nuove linee dei nostri prodotti a marchio, quali ad esempio la recente Verso Natura”.