Discoteca in spiaggia, assembramenti senza mascherina: a Pozzuoli interviene la municipale

Una festa, con una vera e propria discoteca in spiaggia. È quanto la polizia municipale di Pozzuoli ha scoperto ieri in un locale puteolano, nel corso dei controlli per il rispetto delle norme anti Covid-19.

Sul posto – per quello che era stato presentato ufficialmente come un aperitivo all'aperto – numerosi avventori, molti dei quali senza mascherina e senza rispettare le norme sul distanziamento.

Mentre i clienti sono stati fatti allontanare, il gestore del posto è stato multato con l'obbligo di chiusura per 5 giorni.

"Divertirsi va bene - ha scritto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, su Facebook - Cercare di tornare alla normalità è lecito. Ma bisogna tutelare la salute rispettando le regole. Atteniamoci alle disposizioni: ne va della nostra salute".