Controlli della Polizia Municipale, chiuse due discoteche sovraffollate

Gli Agenti dell’Unita’Chiaia hanno verificato le condizioni di sicurezza dei locali notturni sequestrando penalmente una nota discoteca in via dei Mille dove si trovavano 396 persone a fronte delle 200 autorizzate. Gli Agenti hanno sospeso la serata e denunciato il gestore per mancato rispetto dei requisiti dell’agibilità e del certificato di prevenzione incendi, sottoponendo a sequestro il locale che peraltro già lo scorso inverno era stato chiuso per analoga motivazione. Sempre durante la notte è stato sequestrato un altro locale in Discesa Coroglio dove si è intervenuti per l’evidente sovraffollamento del posto con moltissimi minorenni. All’arrivo degli Agenti, che hanno faticato non poco per entrare vista la ressa di ragazzi all’ingresso, hanno riscontrato la presenza all’interno del locale di 298 persone con il titolare risultato completamente sprovvisto dei titoli autorizzativi per lo svolgimento di intrattenimento danzante.

Inoltre dall’ispezione dei luoghi è risultato che lo stesso era privo di tutti i requisiti minimi di sicurezza in quanto non vi era alcuna uscita di sicurezza e l’intero locale era delimitato da una recinzione alta circa 3 metri senza possibilità di uscita se non dall’angusto varco di ingresso. Con le dovute precauzioni gli Agenti hanno sospeso la serata e sfollato il locale facendo defluire i giovani avventori in sicurezza. Successivamente si è appurato che le aree coperte del locale erano state realizzate senza titolo edilizio autorizzativo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico sottostante il costone tufaceo di Coroglio. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo e il titolare denunciato per mancanza dell’agibilità e per abusi edilizi in zona vincolata.

Nel corso delle notti sono stati controllati altri sei locali tra Chiaia, Posillipo e Bagnoli. In particolare a Capo Posillipo si è intervenuti in un ristorante dove era in corso una serata danzante con musica dal vivo. Il gestore è stato denunciato in quanto esibiva soltanto il nulla osta per l’impatto acustico senza avere però la licenza di agibilità per l’intrattenimento danzante e multato per la mancanza di autorizzazione al pubblico spettacolo. A Bagnoli una nota discoteca, seppure munita di tutte le autorizzazioni, è stata sorpresa con un numero di persone lievemente superiore a quello della capienza massima di 400 persone consentite. Pertanto il gestore ha provveduto a far uscire in sicurezza un gruppo di clienti rientrando nei limiti consentiti ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per mancato rispetto delle prescrizioni previste nella licenza di agibilità nonché diffidato ad attenersi per il prosieguo a quanto previsto in autorizzazione. Infine gli Agenti sono intervenuti ad Agnano dove all’interno di un ristorante era in corso una serata danzante che era cominciata dopo la cena con musica ed intrattenimento danzante. La serata, dove si è riscontrata la presenza di 195 clienti, è stata sospesa per mancanza delle autorizzazioni per gli intrattenimenti danzanti ed il titolare è stato denunciato alla Procura della Repubblica per mancanza dell’agibilita’ del locale ed assenza del certificato prevenzione incendi nonché multato per mancanza dell’autorizzazione al pubblico spettacolo e per l’impatto acustico