La "paranza" in discoteca, baby boss osannati dai dj offrono 45 bottiglie di champagne

I baby boss vengono osannati al loro ingresso nelle discoteche partenopee dai dj, che arrivano anche ad interrompere la musica per annunciarli. In un caso, avvenuto a novembre scorso in una discoteca della provincia di Napoli, gli ospiti d'onore hanno offerto ai presenti 45 bottiglie di champagne, del valore di 3mila euro.

La scena pirotecnica è stata immortalata dai telefonini di alcuni presenti e potrebbe aver poi scatenato gelosie culminate nella serie di sparatorie avvenute tra i bar della movida partenopea negli scorsi mesi.

Intanto i giudici della Corte d’Appello di Napoli hanno inflitto cinquecento anni di carcere i boss della “paranza dei bambini”, è questa la pena totale inflitta dai giudici della Corte d’Appello di Napoli a due sodalizi criminali che operano nel cuore di Napoli. La faida di camorra innescata dalla paranza dei bambini si è concretizzata non solo in omicidi cruenti, ma anche nelle stese nei quartieri controllati dai clan. Per mesi si sono fronteggiati i baby boss dei Giuliano, storico clan di Forcella e i Mazzarella e i Mazzarella che dalla periferia cercavano di conquistare il centro della città.