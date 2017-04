Anniversario Polizia, De Iesu: meno omicidi ma più rapine a Napoli

Nel giorno del 165esimo anniversario della Polizia di Stato, il questore di Napoli, Antonio De Iesu, ha tracciato il bilancio dell'attuale situazione dell'ordine pubblico in città. Lo ha fatto fornendo dei dati riguardo i reati più diffusi dando un quadro chiaro delle attività criminali in città. Nonostante siano diminuiti gli omicidi quasi del 30% sono aumentate di gran lunga sia i furti che le rapine. In particolare a fronte del calo netto delle rapine in casa (-39,5%) sono aumentate quelle in banca, con un incremento del (18,52%), negli uffici postali (16%) e in strada (12,42%).

Un chiaro segnale di aumento di reati contro il patrimonio che continua a far vedere come la crisi economica si stia riverberando anche sull'atteggiamento dei criminali comuni. Dal palco della caserma Nino Bixio, il questore ha snocciolato i dati comparati con quelli dell'anno precedente. Non ha solo però parlato dei risultati raggiunti ma soprattutto ha voluto elogiare l'atteggiamento dei poliziotti impegnati nell'adempimento del proprio dovere in città. In particolare ha ricordato il lavoro svolto dagli agenti nel corso del corteo di protesta contro l'arrivo di Matteo Salvini a Napoli ma soprattutto ha voluto ricordare Nicola Barbato, l'agente ferito da un estorsore nel 2015 a Fuorigrotta.

Il questore ha ricordato il suo coraggio elogiandolo pubblicamente visto che l'agente era in caserma ad assistere alla cerimonia con gli altri agenti. De Iesu ha infine invitato a non abbassare la guardia contro la criminalità organizzata la cui rete tentacolare continua ad espandersi nonostante il lavoro di contrasto con le forze dell'ordine. La giornata si è poi conclusa con la premiazione degli agenti meritevoli e che si sono sacrificati nel corso del loro servizio.