Risolto il mistero dei dischetti "fantasma" in spiaggia

Risolto il mistero dell'inquinamento da dischetti di materiale plastico, che sono apparsi in diversi punti dei tratti costieri del Mar Tirreno Centrale. La presenza del materiale è stata segnalata in particolare nei pressi dell'isola di Ischia, sul litorale campano e su quello laziale tra Fiumicino e Anzio, come segnalato da RomaToday.

Il lavoro delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera ha accertato la forte concentrazione di tali filtri nelle vicinanze di un impianto di depurazione collocato in prossimità della foce del Sele e sugli argini del fiume.

Il personale della Guardia Costiera ha accertato che la fuoriuscita dei filtri è dovuta ad un cedimento strutturale di una vasca dell'impianto nel fiume Sele. I dischetti sono poi confluiti nel Mar Tirreno e hanno raggiunto Lazio, Campania e Toscana.