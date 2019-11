Santuario di Pompei, tanti pellegrini in fila per la Discesa del Quadro della Vergine

Si rinnova oggi mercoledì 13 novembre, la tradizione della Discesa del Quadro, un appuntamento speciale per tutti i devoti della Madonna del Rosario di Pompei.

Come sempre, la tela viene fatta scendere dal Trono e posta ai piedi dell’altare, alla venerazione diretta dei fedeli. Tantissimi i pellegrini presenti presso il santuario mariano fin dalle prime ore del mattino, in fila per poter baciare il quadro.

Quest’anno ricorre il 144° anniversario dell’arrivo del Quadro a Valle di Pompei il 13 novembre 1875, data che viene considerata la vera nascita della Nuova Pompei.

Ogni momento della giornata è scandito dalla preghiera, dai canti, dalla riflessione personale e comunitaria. A tarda sera, dopo che anche l’ultimo fedele avrà baciato il Quadro, la tela verrà ricollocata sul Trono.