Napoli invasa dalle discariche abusive: la denuncia (GALLERY)

Ogni giorno i Verdi campani continuano ad aggiornare il loro dossier sulle discariche di rifiuti illecite, che deturpano ed inquinano il territorio. Le ultime denunce del Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli mettono in evidenza la drammatica situazione di tre zone ridotte a delle vere discariche: il Centro Direzionale, via Scipione Mazzella a Materdei e via Pietro Coletta. “Ci sono degli incivili, anzi dei criminali, che approfittando che in alcune aree l’immondizia non venga ritirata da un po’ di tempo, scaricano la loro immondizia in modo illecito e barbaro, inquinando le nostre strade e mettendo in pericolo la salute di tutti noi. Però non ci stiamo, abbiamo già denunciato e continueremo a denunciare tutti quelli che inquinano la nostra città e il nostro territorio mentendo in pericolo la salute di tutti, questi criminali vanno fermati. Abbiamo richiesto degli interventi di pulizia e di bonifica delle aree dei sottopassaggi del centro direzionale, di via Scipione Mazzella e di via Pietro Coletta.”- ha dichiarato il Consigliere Borrelli.