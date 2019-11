Fuorigrotta, discarica di pneumatici nel bel mezzo del quartiere

Una discarica di pneumatici nel bel mezzo di Fuorigrotta, in via Pomponio Gaurico, a due passi da via Leopardi e dalle scuole Pie. E’ quanto denunciano i Verdi

“Ci è stata segnalata la presenza di una discarica di pneumatici nel bel mezzo di Fuorigrotta, a due passi da via Leopardi. Qualche delinquente ha pensato pene di sversare i copertoni in via Pomponio Gaurico, a due passi dalle scuole Pie e dalla chiesa dell’Immacolata. Un vero e proprio scempio che testimonia come l’ecodelinquenza sia assolutamente fuori controllo. Oramai i criminali non si fanno scrupolo ad abbandonare rifiuti speciali come gli pneumatici in un centro abitato, a due passi da una scuola elementare”, denuncia il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo segnalato la presenza della discarica all’Asia chiedendo di intervenire con la massima urgenza, nell’interesse primario della cittadinanza e degli alunni delle scuole vicine. Purtroppo casi del genere impongono una seria riflessioni sui livelli di inciviltà che sono stati raggiunti. Occorre l’installazione di sistemi di videosorveglianza per controllare meglio le strade e sanzionare gli sversamenti, ma è altrettanto necessaria un’inversione di tendenza sotto il profilo della civiltà e del rispetto delle regole”, conclude Borrelli.