San Giuseppe Vesuviano, scoperta discarica abusiva con l’impiego di un drone

I Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano, supportati da quelli del 9° Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano, hanno denunciato un 72enne incensurato di Poggiomarino per aver illecitamente raccolto e depositato in un fondo di sua proprietà in San Giuseppe Vesuviano rifiuti speciali costituiti da scarti di lavorazioni edilizie.

La scoperta dei militari è stata possibile grazie all’impiego di un drone, specificamente utilizzato per il contrasto agli illeciti connessi al fenomeno "Terra dei Fuochi".

L’intera area è stata posta sotto sequestro.