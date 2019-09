Discarica abusiva su suolo comunale: blitz dei carabinieri

Nel rione “Pontecitra”, i carabinieri della stazione di marigliano e personale della polizia municipale hanno scoperto che a poca distanza da una scuola dell’infanzia, in un’area comunale, vive abusivamente un uomo. Inoltre, nell'area sono stati sversati rifiuti di ogni genere. L'abitante, un uomo di 58enne del rione già noto alle forze dell’ordine è andato a vivere abusivamente nello stabile edificato su quell’area e con un carretto raccoglie in città rifiuti di ogni genere che poi accatasta davanti all'abitazione: ferro, acciaio, legno, plastica ma anche imballaggi e materiale di risulta edile. il fabbricato e l’immondizia sono stati sequestrati, il 58enne è stato denunciato per gestione illecita e abbandono di rifiuti. Sullo stesso terreno, i militari hanno trovato cinque roulotte nelle quali vivevano tre famiglie di giostrai, allacciate abusivamente alla rete idrica. I carabinieri hanno denunciato tre persone.