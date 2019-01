Scoperta discarica abusiva in via Budapest - zona mercatino rionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Nella mattinata del 17 gennaio 2019, le Guardie Ambientali dell'Associazione Cvdt - Campania 17 nell'ambito del controllo del territorio atto a contrastare lo sversamento illecito dei rifiuti nel Comune di Melito di Napoli, in Via Budapest zona mercatino rionale, hanno trovato una vera è propria discarica abusiva dove sono presenti rifiuti di vario genere. Dalle informazioni in nostro possesso il terreno dove ci sono i rifiuti è di privati, quindi spetterebbe loro bonificare e mettere in sicurezza lo stesso. Noi di Defend Melito Di Napoli che sottolineamo siamo solo una pagina facebook d'informazione che documenta tutto ciò che riguarda il territorio melitese, unitamente all'Associazione Cvdt - Campania 17 informeremo le autorità competenti della situazione, con degli atti ufficali, affinche rintraccino i proprietari del terreno per chiedergli di bonificare e mettere in sicurezza la zona La pagina Facebook Defend Melito di Napoli Associazione Cvdt - Campania 17

