Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Discarica abusiva, Municipalità assente. I residenti comprano le telecamere

E' accaduto a Ponticelli, in via Mario Pomilio: dopo mesi di esposti ignorati, i cittadini hanno acquistato un impianto di videosorveglianza per impedire gli sversamenti illeciti