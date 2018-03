Circumvesuviana: disagi per i pendolari

Mattinata di disagi per gli utenti della Circumvesuviana. In concomitanza con lo sciopero previsto per oggi, ci sono stati anche una serie di guasti che hanno costretto al rallentamento od alla soppressione di numerose corse. Nonostante l'adesione all'agitazione sia stata molto bassa, i viaggiatori hanno comunque dovuto subire una serie di disagi che ha colpito soprattutto gli studenti che quotidianamente viaggiano lungo le tratte della Circum.

I treni hanno subito ritardi anche di 40 minuti o, in alcuni casi, sono stati proprio soppressi. La situazione poteva essere peggiore se molti utenti non avessero scelto di spostarsi con mezzi propri dopo l'annuncio dello sciopero indetto per oggi ufficialmente come denuncia contro la violenza sulle donne.