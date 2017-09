Funicolari a corse ridotte: manca il personale

Corse ridotte, nella giornata di oggi, per le Funicolari partenopee. A darne notizia è Repubblica: i disagi hanno coinvolto tutti i vettori cittadini.

Corse ogni 15 minuti, con problemi di accessibilità in alcune stazioni. Si prevede la situazione resti difficile fino a stasera.

Domani nuove difficoltà in vista per lo stop dei lavoratori Anm a partire dalle 11 e dalla durata di 4 ore. Lo sciopero è contro il piano di risanamento dell'Azienda e i premi di produzione non pagati.