Circumvesuviana, altra giornata di passione: incendio di sterpaglie ferma i treni

Un incendio di sterpaglie, a ridosso della linea ferroviaria di Pollena Trocchia, ha costretto l'Eav ad interrompere la circolazione sulla tratta Napoli-Sarno.

"Ancora una volta è accaduto ciò che il Sindacato O.R.S.A. Va denunciando da tempo. Il mancato disboscamento e decespugliamento degli arbusti (e non solo) adiacenti alla massicciata, e il conseguente incendio degli stessi. Oggi ciò ha causato l'interruzione della linea Napoli-Ottaviano-Sarno, limitando i treni in partenza da Napoli nella stazione di Barra e quelli in partenza da Sarno a Somma Vesuviana per circa 2 ore. Più volte questo Sindacato ha messo in guardia l'azienda da queste pericolosissime eventualità, più volte abbiamo dimostrato l'impossibilità del macchinista ad effettuare eventuali interventi tecnici, in linea, sotto cassa perché non si vede il calpestio, più volte abbiamo manifestato all'azienda la mancanza delle più banali e repentine vie di fuga per i viaggiatori nella remota ma comunque possibile evacuazione di un treno a fronte di un'eventuale avaria o pericolo in linea. Ci duole constatare, non senza una punta di amarezza che, ancora una volta, ci avevamo visto lungo", denuncia il sindacato Orsa.