"Una scena folle": uomo in carrozzina trainato da un'automobile a Volla

“Restiamo sbigottiti dinanzi al video che ci è stato segnalato da un cittadino, realizzato a Volla. Le immagini mostrano un disabile in carrozzina che si fa trainare da un’automobile a centro strada. Una scena allucinante che non può non destare sgomento. Un comportamento del genere è al limite della follia e rappresenta un grave pericolo principalmente per chi lo ha messo in atto. L’escalation di incoscienza sulle strade alla quale stiamo assistendo ci preoccupa non poco. Il problema è trasversale e riguarda sia i giovani che le persone adulte. Oramai succede di tutto, i comportamenti più assurdi sono sdoganati e – in alcuni casi – addirittura tollerati. Noi non ci stiamo ad assistere ad uno sprofondo del genere. Occorre riaffermare le regole del codice della strada”.

Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Sulle nostre pagine – prosegue Borrelli – riceviamo decine di segnalazioni riguardanti comportamenti contrari alla condotta da tenere in strada. In molti casi si tratta di modi di fare incoscienti che mettono a repentaglio la propria e l’altrui incolumità. Da parte nostra la condanna è ferma. Continueremo a stigmatizzare questi modi di fare fino a quando non avremo contezza di una rinnovata coscienza da parte di tutti coloro che si mettono alla guida di un veicolo”.