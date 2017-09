Disabile 15enne segregata in casa: viveva in un letto di rifiuti

Rifiuti e insetti in ogni angolo della casa. Una scena terribile, dietro la porta di un appartamento in un palazzo d’epoca a due passi dal centro storico di Torre del Greco, quella a cui hanno assistito gli agenti di polizia e gli assistenti sociali. In una stanza, rannicchiata su un letto sporco, una disabile di 15 anni segregata in casa dai genitori. La storia arriva dalle pagine di Metropolis.

Padre e madre, che avevano creato una sorta di prigione per la figlia affetta da disturbi mentali, ogni mese riscuotevano la pensione di invalidità della ragazza, ora trasferita in una casa-famiglia fuori città.