La denuncia di Vincenzo: "Io disabile prigioniero in casa per un ascensore rotto"

Prigioniero in casa da una settimana per un ascensore rotto. E' questa la vicenda che un cittadino disabile di Fuorigrotta, Vincenzo Tagliamonte, ha voluto denunciare a NapoliToday.

"Sono prigioniero in casa, in via Diocleziano, già da una settimana a causa di un ascensore rotto, che resterà fermo anche la prossima. Vorrei tornare a lavoro - spiega Vincenzo a NapoliToday - ma sono costretto in casa. Non so più a chi rivolgermi. Abito al 7° piano e pago un affitto pari al mio stipendio, per vivere una vita dignitosa dopo tanti sacrifici".

"Sono stato ricoverato tre mesi presso l'ospedale di Montecatone e al ritorno a casa ho trovato questa sorpresa. Domani in città si celebrerà San Gennaro. Mi auguro che riesca almeno lui in questo miracolo", conclude Vincenzo.