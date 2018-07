Ischia, disabile costretto a viaggiare nel garage del traghetto. "Vergognoso"

Una persona a ridotta capacità motoria e costretta in carrozzella è stata costretta ad affrontare il viaggio da Ischia a Napoli nel garage del traghetto, per mancanza di ascensore. A commentare la notizia è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“E’ vergognoso che una persona in carrozzella sia stata costretta ad affrontare il viaggio da Ischia a Napoli nel garage del traghetto, come comunicato da Tele Ischia, per mancanza di ascensore che potesse condurlo nei saloni della nave. La denuncia parte da Federconsumatori che sottolinea come non sia la prima volta che la Caremar si rende protagonista di simili episodi e, nonostante tutto, nulla è stato fatto per evitare questa vergogna che getta discredito sull’immagine dell’intera isola di Ischia. Chi non si adegua al superamento delle barriere architettoniche non può svolgere un servizio pubblico. Sarà bene chiarire definitivamente questo punto perché non è ammissibile tanta ignoranza in un settore strategico per la nostra regione come quello del turismo”, dichiara Borrelli.