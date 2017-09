Ischia, diportisti alla deriva: sei persone soccorse dalla Guardia Costiera

A causa di un improvvisa avaria al motore, è stato necessario trarre in salvo a Ischia sei persone a bordo di una una imbarcazione a vela di 15 metri.

Ad intervenire, la motovedetta CP 807 SAR. I diportisti, tutti in buono stato di salute, sono stati tratti in salvo e l’unità rimorchiata presso il porto dell'isola dove è stata ormeggiata in sicurezza per gli interventi di riparazione del caso.

In relazione allo sfortunato evento, la Guardia Costiera consiglia a tutti i diportisti di controllare preventivamente l’efficienza dell’apparato motore e degli organi di governo del mezzo nautico prima di ogni uscita in mare avendo cura di acquisire ogni informazione utile sulle condizioni meteomarine presenti su tutto il tratto di mare che si intende navigare.