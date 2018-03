"Ecco come devono lavorare i dipendenti ASIA": la denuncia fotografica

"Guardate in che condizioni questi due poveri operatori dell'ASIA raccolgono questo materiale di risulta a Salita Pontecorvo, quartiere Avvocata. Auto parcheggiate che ostacolano la viabilità, come ritraggono i video e le foto. Un ringraziamento speciale va proprio a loro che hanno lavorato in condizioni estreme da parte dell'associazione Afida .Speriamo che a breve il parlamentino della II municipalità lavori su questa criticità". La denuncia fotografica è del presidente di Afida (Associazione Fotografare Individuare Degrado Ambientale), Michele Onorato. Un autocarro e alcune automobili ostacolano sensibilmente il lavoro degli operatori ASIA.