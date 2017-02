Convegno con i vescovi, inviato de Le Iene bloccato con la forza

Fermato con la forza e scaraventato a terra dagli uomini della sicurezza. Brutta disavventura oggi per Dino Giarrusso, inviato del programma Mediaset “Le Iene”, al convegno “Chiesa e Lavoro” alla Stazione Marittima.

All'incontro tra i vescovi del Sud a proposito del lavoro giovanile, Giarrusso aveva intenzione di intervistare Rosario Crocetta, presidente della Regione Sicilia.

La “iena” non solo è stata portata via con la forza, ma anche privato del suo microfono. “Tutto questo – ha successivamente spiegato – per non dare risposte a un'ingiustizia che va avanti da 10 anni. Il presidente Crocetta sa benissimo di cosa voglio parlargli, di una persona che lui può aiutare, ma piuttosto mi fa picchiare”.