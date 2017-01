Il Prefetto Pantalone lascia Napoli: nuovo incarico dal Ministero dell'Interno

Il Prefetto Gerarda Maria Pantalone lascerà Napoli per un nuovo incarico dal Ministero dell'Interno come Capo del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione.

L'annuncio è arrivato questa mattina in Prefettura, al termine della cerimonia di consegna delle medaglie agli ex internati dei lager nazisti, in occasione della Giornata della Memoria.

"Sono felicissima ed emozionata. Stare a Napoli è stata la cosa più bella della mia vita. E' stato un onore servire Napoli", le parole del Prefetto Pantalone.

Il nuovo Prefetto di Napoli sarà Carmela Pagano, attuale Prefetto di Bari.