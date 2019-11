L'addio dell'assessore ai trasporti Calabrese: "Grandi risultati raggiunti"

E' finito anche l'assessore ai trasporti Mario Calabrese nel 'tritacarne' del rimpasto di Giunta operato dal sindaco Luigi de Magistris, che sarà ufficializzato nella giornata di martedì. Nelle ultime ore è arrivata la lettera d'addio dell'ex assessore, che rivendica alcuni risultati raggiunti durante il suo mandato.

"Mi sono dimesso da assessore con una lettera garbata inviata al sindaco nella prima mattinata di sabato, ma non voglio nascondere anche qui l'amarezza provata negli ultimi mesi per le voci circolate sulla mia sostituzione", scrive Calabrese che ora - fa sapere - si dedicherà nuovamente al lavoro universitario a tempo pieno. "E' da tempo che non ritrovavo più le condizioni per lavorare in modo sereno per il manifestarsi di un nuovo e diverso approccio gestionale - anche stressato dalla pressante crisi economico finanziaria del Comune e politica - sempre meno attento alle visione progettuale di lungo periodo in cui invece mi riconosco".

"Voglio ricordare parte del lavoro fatto testimoniato dalle circa 600 delibere prodotte dal momento del mio insediamento: il nuovo pronto intervento stradale, centinaia di chilometri di strade manutenute, il salvataggio oramai prossimo di Anm, l'acquisto di nuovi bus e treni per la metropolitana, il Piano urbano per la mobilità sostenibile, le piste ciclabili, quella su via Caracciolo, i concorsi internazionale di progettazione per collegare con un Bus Rapid Transit (BRT), inserita in una green-way la stazione di piazza Garibaldi e l’area di Ponticelli e quello per consentire l’accesso alla linea metropolitana 1 del quartiere Sanità, e tanto altro ancora".

"A giorni si inaugurerà la nuova piazza Garibaldi e poi la stazione della linea 1 della metropolitana di piazza Nicola Amore, poi piazza Municipio e nei prossimi due anni tante altre stazioni e tratte delle linee metropolitane 1 e 6, chiudendo così, finalmente, cantieri aperti da lungo tempo che hanno reso difficile la vita dei cittadini napoletani ma che certamente la renderanno migliore in un prossimo futuro. So comunque di lasciare il mio lavoro in itinere ad un ottimo staff tecnico e li ringrazio tutti per i buoni risultati conseguiti insieme malgrado le tante difficoltà. Degli errori mi assumo io invece tutte le responsabilità", conclude Calabrese.