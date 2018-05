Dieguito Maradona: pochi giorni di vita e già un 'sogno' nel cuore

Pochi giorni di vita per Diego Matias Maradona, figlio di Diego Jr. e nipote del Pibe de Oro, ma non impiegherà molto il piccolo a diventare grande tifoso del Napoli. D'altronde, con un padre e un nonno che hanno vestito la maglia azzurra, a Diego Matias non resta altra scelta. Il piccolo è stato immortalato su Instagram con la sua prima maglia azzurra, e il padre gli ha rivolto dei teneri complimenti: "Come sei bello con questa maglia". Insomma, almeno da tifoso il futuro di Diego Matias è scritto. Poi, chissà: in molti già sognano un altro Maradona in campo con quella mitica numero 10. Bisognerà aspettare almeno fino al 2034 per sapere se Diego Matias scriverà, come il nonno, un'altra pagina della storia azzurra.