Cardarelli, al pronto soccorso arriva una diciottenne ferita: indagini in corso

Una diciottenne di nazionalità rumena, residente a Piscinola, è stata ferita durante la scorsa notte e trasportata - da persone non ancora identificate - all'ospedale Cardarelli. Da qui è stata poi trasferita al Monaldi, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Si trova ora nel reparto di rianimazione, non in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia, che stanno cercando di risalire a coloro che hanno accompagnato la giovane in ospedale per poi capire la dinamica del ferimento.