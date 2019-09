Aspettava trapianto come Alex: non ce l'ha fatta la piccola Diana

Era in attesa di un trapianto di midollo osseo ma questa notte il suo cuoricino ha smesso di battere. Non ce l'ha fatta la piccola Diana, la bambina che aveva smosso il cuore dei napoletani che avevano provato a trovarle un midollo compatibile così come successe per il piccolo Alex. Un'infezione polmonare ha stroncato il suo piccolo corpo che si è spento ieri all'ospedale Bambin Gesù di Roma.

Il ricovero

Lì era ricoverata in attesa della “buona notizia” e nell'ospedale capitolino si sarebbe dovuta eseguire l'operazione di sostituzione. La bambina era figlia di un avvocato napoletano, Michele Bisceglia, che si era battuto per la figlia dando vita a un tam-tam online per provare a trovare il midollo compatibile. Purtroppo ieri sera le sue speranze si sono infrante trasformandosi nel più inaccettabile dei lutti.