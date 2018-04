Diamanti falsi: arrestati due falsari in trasferta

Erano venuti da Brescia per “piazzare” dei diamanti falsi in Campania ma sono stati scoperti. I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato due persone provenienti dalla provincia di Brescia mentre vendevano tre diamanti falsi. I militari li hanno bloccati in flagranza di reato ed hanno subito controllato le gemme con una perizia capendone immediatamente le false fattezze.

L'indagine è partita dal gruppo di Frattamaggiore che ha tenuto sotto controllo per diverso tempo un'attività commerciale di Aversa. Hanno scoperto che il titolare era stato truffato dai venditori ed aveva già pagato con due bonifici di 7.500 euro l'uno le pietre accompagnate anche da un falso certificato di garanzia e contenute in un blister. La perizia effettuata al termine del blitz ha stabilito che si trattava di zirconi. I due arrestati dovranno rispondere del reato di truffa dinanzi al tribunale di Napoli Nord.