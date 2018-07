Detenuto suicida nel carcere di Poggioreale: doveva scontare altri sei anni

Doveva scontare altri sei anni di detenzione l'uomo, originario di Torre del Greco, morto suicida in una cella del carcere di Poggioreale. A dare notizia della morte è il sindacato di Polizia Penitenziaria Sappe. In carcere per reati legati al mondo della droga, l'uomo era stato condannato alla detenzione fino al 2024. Approffittando della passeggiata dei compagni, liberi per l'ora d'aria, ha compiuto l'estremo gesto.

Secondo il Sappe solo nei primi sei mesi del 2018 ci sarebbero stati oltre 5000 casi di autolesionismo in carcere e 24 suicidi. "La sicurezze delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati", afferma il segretario generale Sappe, Donato Capece.