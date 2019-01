Detenuto di Poggioreale ricoverato in ospedale: aveva ingoiato uno smartphone

La sua radiografia al torace ha fatto emergere un'anomalia che ha lasciato particolarmente perplessi i medici dell'Ospedale del Mare. Un detenuto del carcere di Poggioreale, condotto nel nosocomio a causa di un malore, aveva ingerito un telefonino.

Il cellulare - di 8 per 2 centimetri - era rimasto nello stomaco dell'uomo per circa un mese. È stata necessaria un'operazione in laparascopia per estrarre il corpo estraneo, che aveva messo in pericolo la sua vita.

L'uomo, di circa 40 anni e detenuto per reati comuni, è ritenuto fuori pericolo dai sanitari.