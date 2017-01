Muore detenuto 37enne: "Era in coma, ma non è stato scarcerato"

Un nuovo dramma che riguarda il carcere. Un detenuto 37enne, in attesa di giudizio, è morto. "I giudici, pur a fronte di una certificazione sanitaria attestante che era in coma ed in imminente pericolo di vita, non gli hanno revocato il carcere a cui era sottoposto": così l'avvocato Dario Vannetiello.

L'uomo era detenuto in custodia cautelare in quanto condannato in primo grado: 23 anni di reclusione. Il reato: l'omicidio di Giuseppe Cordaro del 30 marzo del 2013. A causa delle sue gravi condizioni di salute, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nel settembre del 2016 ritenne che l'uomo non potesse rimanere presso un ordinario istituto penitenziario e decise il suo trasferimento dalla casa circondariale di Livorno al centro clínico della casa circondariale di Napoli - Secondigliano. Pochi giorni dopo il suo arrivo, a causa del peggioramento delle condizioni, si decise il trasferimento all'Ospedale Cardarelli, poi presso il Don Bosco di Napoli.

Immediata la richiesta, da parte dei legali, di revocare la misura cautelare o, in via subordinata, adottare urgentemente una decisione che consentisse al detenuto di ricevere le cure adeguate in un centro specializzato. L'avvocato Dario Vannetiello, inoltre, aveva con un esposto al Primo Presidente del Tribunale di Roma spiegato che il detenuto sarebbe morto se non fossero stati effettuati i giusti interventi e le opportune cure per il malato ormai in coma. Fino alla tragedia, consumatasi poche ore fa.