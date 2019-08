Esausto e gravemente ferito: le condizioni dell'evaso da Poggioreale alla cattura

Una latitanza destinata a durare poco quella di Robert Lisowski, il 32enne polacco accusato di omicidio che domenica mattina era riuscito in una rocambolesca evasione dal carcere di Poggioreale. Si trova in cura al Cardarelli adesso.

Senza appoggi al di fuori dal carcere, claudicante per essersi ferito nello scavalcare il muro di cinta della casa circondariale, il fuggitivo è stato arrestato nella serata di ieri mentre ormai versava in condizioni difficilissime ed era esausto.

La Squadra mobile lo ha trovato in corso Garibaldi, all'angolo con via Camillo Porzio. Non ha opposto resistenza, anzi ha chiesto dell'acqua e si è fatto mettere le manette ai polsi.

A quanto pare in molti – tra cui suoi conoscenti contattati dalla polizia – hanno instradato con le loro segnalazioni le forze dell'ordine sulle tracce dell'uomo, che viste le condizioni in cui versava non era riuscito a fare altro che nascondersi, senza potersi allontanare più di tanto dal carcere.

Intanto vanno avanti le indagini sulle modalità della fuga. Chiariranno soprattutto se ci fossero sufficienti agenti in servizio domenica mattina, al momento della fuga.