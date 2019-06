Tragedia in carcere, detenuto muore a 38 anni

Un detenuto originario di Caivano è morto nella mattinata di ieri a Santa Maria Capua Vetere, nel locale carcere.

I suoi compagni di cella lo hanno trovato esanime e hanno allertato le guardie carcerarie, ma quando sono arrivati i soccorsi per lui non c'era già più nulla da fare.

A.S. aveva 38 anni. Si trovava in carcere per una rapina commessa a Caserta. Probabilmente si è trattato di un malore che non gli ha lasciato scampo, ma al momento non sono ancora stati appurati con certezza i motivi del decesso.