Affidati a un parroco, ex detenuti tornano a rapinare dopo pochi giorni di libertà

Due detenuti napoletani, usciti dal carcere di Siena, erano stati affidati a una parrocchia del centro storico della cittadina toscana per un progetto di recupero sociale. Pochi giorni dopo l'inizio del progetto, i due hanno però rapinato una gioielleria in provincia di Siena.I fatti risalgono al 15 dicembre 2017 e, nell'occasione, i due agirono con la complicità di due malviventi milanesi. Tre dei quattro uomini sono stati arrestati ieri, dieci mesi dopo la rapina: decisive le immagini del sistema di videosorveglianza acquisite dai carabinieri di Poggibonsi.



Uno dei quattro era invece stato già arrestato nella chiesa dove era stato accolto, inguaiato dalla testimonianza del parroco che aveva avuto fiducia in lui e l'aveva poi scoperto rapinatore. L'accusa, per tutti, è di rapina pluriaggravata.