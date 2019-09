Un deposito di rifiuti davanti alle scuole. I residenti: "I nostri figli non li mandiamo"

Rifiuti accatastati, molti materassi, credenze, anche un frigorifero. La deplorevole scena sta per presentarsi agli alunni delle scuole elementari e dell'asilo che si trovano in via Orticello a Loreto, nel rione Case Nuove. Da giorni il marciapiede antistante la struttura viene utilizzato come discarica abusiva da alcuni residenti, e nonostante le segnalazioni ad Asia - spiega Luigi, un residente - "nessuno è ancora intervenuto. "Siamo pronti a protestare, e i genitori qui sono disposti a non mandare a scuola i figli", spiegano i residenti.