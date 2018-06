Scoperto nella Pignasecca un deposito di motorini rubati

La Polizia Municipale Unità Operativa Avvocata ha scoperto un deposito di motoveicoli rubati tra i vicoli della Pignasecca. In seguito alle indagini e attività di controllo avviate per l'episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando un TIR che trasportava motocicli aveva tentato di entrare negli stretti vicoli dell'area mercatale della Pignasecca, gli Agenti della Municipale hanno individuato un locale terraneo all'intersezione di Vico II Montecalvario con Vico San Sepolcro adibito a deposito di motoveicoli oggetto di furto e di varie parti di ricambio di motocicli. Il locale, precedentemente adibito ad officina meccanica e oggetto di sequestro per illeciti di natura ambientale, era in uso a un pluripregiudicato attualmento sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il deposito è stato sequestrato, i motoveicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre l'utilizzatore è stato denunciato a piede libero per ricettazione su indicazioni del PM di turno.