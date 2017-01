Blitz dei Nas in un deposito di farmaci: scatta lo stop

Controlli sulla sicurezza dei medicinali. Nelle scorse ore sono entrati in azione i militari del Nucleo Antisofisticazione di Napoli che hanno avviato minuziosi controlli sulla distribuzione dei farmaci, insieme a personale dell'Asl Napoli 1 centro.

I carabinieri si sono recati in via Ferrante Imparato per effettuare una verifica igienico-sanitaria presso un deposito all'ingrosso di medicinali per uso umano. La sospensione amministrativa è scattata per il mancato aggiornamento dei titoli autorizzativi.

Nei prossimi giorni, le verifiche proseguiranno senza sosta per garantire la sicurezza di chi acquista farmaci a Napoli e provincia.