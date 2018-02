Eav, sequestrato l'autolavaggio e quindici autobus da rottamare

I carabinieri della stazione di Bagnoli e del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli hanno sequestrato la parte del deposito della ditta EAV su cui insiste un autolavaggio per autobus risultato con certificazione per lo smaltimento delle acque reflue scaduta. Sequestrati anche 15 autobus danneggiati e privati delle targhe, dichiarati dismessi e depositati lì in violazione della normativa ambientale poiché sono rifiuti a tutti gli effetti.

