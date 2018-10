San Giovanni, fermato 23enne: aveva con sé una pistola giocattolo modificata

Un ragazzo di 23 anni è stato ieri denunciato dalla polizia perché in possesso di una pistola giocattolo modificata.

Gli agenti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, avevano notato due giovani in via Nuova Villa a San Giovanni a Teduccio. Questi, in sella ad uno scooter, alla vista dei poliziotti hanno immediatamente provato a dileguarsi.

Intercettati e fermati, sono stati identificati: avevano entrambi numerosi precedenti penali e di polizia.

In particolare, nella tasca del giubbino di uno dei due, i poliziotti hanno trovato una pistola giocattolo senza tappo rosso, completa di caricatore con tre cartucce a salve.

L’arma è stata sequestrata, ed il 23enne denunciato a piede libero. Inoltre, il conducente del veicolo è stato multato perché guidava, senza patente, un mezzo non assicurato e non revisionato.