"Devo consegnare un pacco a suo nipote, mi dia 8mila euro": denunciato

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri di Cautano, in provincia di Benevento, hanno rintracciato e denunciato un 44enne della provincia di Napoli per tentata truffa.

L'uomo è accusato di aver contattato un anziano, dicendogli di dover consegnare un pacco al nipote e di dover avere in cambio 8mila euro.

L'uomo aveva intuito ci fosse qualcosa di strano, e quindi avvisato i carabinieri. I militari hanno trovato il 44enne in un'auto, in cui peraltro nascondeva 11mila e 200 euro e un pacco contenente un telefono.

Denaro e telefono sono stati sequestrati, per l'uomo invece sono scattate denuncia e richiesta per l'emissione del foglio di via obbligatorio. Si cercano ulteriore complici, e si indaga per risalire alla provenienza del denaro.