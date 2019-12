Prestanome denunciato: aveva intestate 300 auto

La polizia municipale napoletana ha scoperto e denunciato un 78enne per ricettazione: era a bordo di un'auto risultata radiata dal Pubblico Registro Automobilistico, circolava senza patente di guida, senza assicurazione e senza che il veicolo fosse stato revisionato.

Peraltro l'uomo è risultato intestatario di quasi 300 auto, in parte radiate dal Pra. Dai successivi accertamenti, si è scoperto che il conducente non era nuovo alla pratica fraudolenta.

Uno stratagemma utile a non pagare infrazioni, con danno alle casse del Comune stimato in oltre 15mila euro dal 2017 ad oggi per una singola vettura. Sono in corso accertamenti per verificare la mancanza di pagamenti autostradali ed eventuali truffe assicurative per incidenti stradali; inoltre, sono in corso accertamenti sugli oltre 1000 veicoli – 750 ad un secondo prestanome - per verificare l'identità dei possessori materiali.

L’assessore Alessandra Clemente ha commentato così: “Questi episodi sono un grave danno per la nostra comunità e per la sicurezza delle nostre strade. L’operazione condotta dalla nostra Polizia Locale ha aperto un filone di indagine che auspico porterà a rilevare migliaia di infrazioni e i responsabili di tali reati”.