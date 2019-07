"Accompagnavo una ballerina a casa": denunciato 78enne alla guida di un'auto rubata

L'auto di grossa cilindrata che guidava non gli apparteneva, ma a suo dire l'aveva presa "in prestito" all'esterno di un locale notturno per "accompagnare a casa una ballerina". È la fantasiosa giustificazione fornita da un 78enne napoletano ai carabinieri di Cremona che l'avevano fermato per un controllo.

La vettura, un'Audi Q3 con targa ceca e nuovissima, è risultata esser stata rubata lo scorso 1 luglio a Milano ad una società che si occupa di vigilanza e sicurezza. Per il partenopeo - da anni residente a Milano, e con alle spalle numerosi precedenti - è scattata la denuncia per ricettazione.

Secondo gli inquirenti non è escluso che quando è stato fermato il 78enne stesse andando a consegnare l'auto rubata ad un possibile compratore.